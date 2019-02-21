شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة سيتي تستحوذ على «سيشوان جيونو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم و«أبتيك» و«تشاينا سبورتس كابيتال» أمس، عن شراء نادي «سيشوان جيونو» لكرة القدم من مدينة تشنجدو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالصين، وذلك في حدث شهد حضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين ومشجعي النادي وكبار التنفيذيين في الشركات المستحوذة.
وتملك مجموعة سيتي لكرة القدم العديد من الشركات الرياضية في مجال كرة القدم على مستوى العالم، بما في ذلك مجموعة من نوادي كرة القدم المحترفة والأكاديميات الرياضية وشركات الدعم الفني والتسويق، وتشمل قائمة أندية المجموعة كلاً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي نيويورك سيتي الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة سيتي تستحوذ على «سيشوان جيونو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.