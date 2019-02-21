سواريز يصوم 1440 دقيقة في دوري الأبطال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

نجح بايرن ميونيخ الألماني في اسكات الترسانة الهجومية لليفربول الإنجليزي وعاد بتعادل سلبي من عقر دار الأخير في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين أرغم ليون الفرنسي ضيفه برشلونة ونجمه ليونيل ميسي على القبول بنتيجة التعادل السلبي أيضاً، لتبقى الأمور مفتوحة على مصراعيها قبل مباراتي الإياب بعد ثلاثة أسابيع.

وانتقدت وسائل الإعلام الإسبانية مهاجم برشلونة لويس سواريز، الذي لم يسجل أي هدف في المباريات التي تقام خارج برشلونة بأوروبا منذ زمن طويل (1440 دقيقة) وكانت آخر مرة سجل فيها سواريز هدفاً أمام روما في 2015.

لم يكن سواريز الوحيد الذي فشل في ترجمة تحركاته لهجمة خطيرة فقد فشل ميسي وديمبيلي وراكيتيتش أيضا في استغلال فرص التسجيل لتستمر معاناة برشلونة في عدم الفوز في المباريات خارج أرضه للمباراة السادسة على التوالي هذا الموسم.

وفي مباراة التعادل السلبي الآخر بين ليفربول وبايرن ميونيخ، فقد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أعصابه وصرخ في وجه الكرواتي كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ في نهاية المباراة، لأنه تجاهل مصافحته وفضل مصافحة لاعبيه وقال كلوب: «أردت مصافحته مباشرة بعد الصافرة لكنه ذهب ليصافح لاعبيه وعندما التفت لي قلت له (كنت أنتظر)، اعتذر وقال (لا مشكلة كان سوء تفاهم)، وقفت هناك مثل ثور أمام جبل (مثل ألماني يطلق عندما لا يتفاهم شخصان مختلفان ). واعترف كوفاتش بتجاهل كلوب وقال: «من العادة أن يتصافح الأشخاص بعد الصافرة في إنجلترا، لكن في ألمانيا أولاً أصافح دكتي وليس كلوب وهو يعرف أن هذا الشيء متعارف عليه في ألمانيا ومختلف في إنجلترا لكنني لم أقصد الإساءة اليه واعتذرت منه». واعترف كلوب بأن نتيجة المباراة لم تكن مثالية وقال: «لم تكن ما حلمنا به، كانت قوية وكلا الفريقان احترم خصمه، كيف هو الوضع الآن؟ أنا واثق أن شعور البايرن أفضل منا».

وقد تعادل الفريقان في الاستحواذ على الكرة لكن ليفربول لم يسدد سوى مرتين على شباك الحارس نوير، وقال كلوب:«تهيأت لنا 10 أو 12 فرصة لكن التمريرة الأخيرة كانت باهتة أو خسرنا الكرة فيها وهذا الوضع سبب لنا مشكلتين أولهما لم نخلق فرصة تسجيل وثانيهما عرضنا منطقتنا لهجمة مرتدة ما جعل المباراة صعبة جدا»، كوفاتش مدرب البايرن اعتبر التعادل متأرجحا وقال: «إنه مثل قدح نصفه فارغ ونصفه ممتلئ، لا أتذكر الكثير من الفرق التي لم تخسر أو تتلقى أهدافاً في الأنفيلد، ليفربول فريق حيوي جداً. أنا آخر شخص يحتفل قبل الأوان، سنلعب الإياب أمام 75 ألف من مشجعينا وحينها نحتفل».