14 منتخباً مشاركاً في منافسات كرة القدم بالأولمبياد الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



أوقعت قرعة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي ما بين 14 و21 مارس المقبل منتخب الإرادة لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة إسبانيا وجنوب إفريقيا وجمايكا، وتضم المنافسات 4 مجموعات، اثنتان من بينها تضمان 4 منتخبات، أما المجموعتان المتبقيتان فيضمان 3 منتخبات.

ويتواجد بنجلاديش على رأس المجموعة الثانية بجانب صربيا وكوريا الجنوبية، فيما تضم المجموعة الثالثة منتخبات الهند والدنمارك وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتشتمل المجموعة الرابعة على منتخبات عمان والنمسا ورواندا.

وحضر فعاليات سحب القرعة التي شهدت تسكين 14 منتخباً في أربع مجموعات، لاعبا العين محمد خلفان ودومبيا ولاعب المنتخب الوطني السابق سبيت خاطر وتم إعلانهم عن دعمهم الكامل للألعاب العالمية.

وتشارك الإمارات بمنتخب رئيسي في منافسات 11 لاعباً والتي توضحها القرعة وتنقسم المنتخبات المشاركة إلى فئات حسب نظام البطولة وفقاً لعدد اللاعبين، وتشارك الإمارات أيضاً بمنتخبين في كرة القدم السباعية والخماسية «كرة قدم الصالات»، بجانب منتخب للسيدات يضم 11 لاعبة. ويقود المنتخب الرئيسي في كرة القدم المدرب المصري محمد بخاتي.

وأكد علي سالم إداري منتخب الإمارات لكرة القدم للأولمبياد الخاص، أن تجهيزات المنتخب مضت خلال الفترة الماضية على ما يرام استعداداً للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، مشيراً إلى أن الإعداد لمنافسات البطولة مر بالعديد من المحطات آخرها حصد الميدالية البرونزية في النسخة الأولى من كأس العالم لكرة القدم الموحدة العام الماضي في شيكاغو والتي رافق المنتخب فيها حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع على هامش حضورها فعاليات الاحتفالية العالمية بمرور خمسين عاماً على انطلاقة الأولمبياد الخاص (1968-2018).

وقال سالم: «كرة القدم من الألعاب التي سوف تجسد معاني دمج أصحاب الهمم في المجتمع باعتبارها من الألعاب الجماعية التي تقام منافساتها بين المنتخبات بالنظام الموحد والذي يقضي بمشاركة الشركاء من اللاعبين الأسوياء مع زملائهم من الأولمبياد الخاص في لحمة واحدة ومنتخب واحد، وسوف تكون بواقع 6 من فرسان الإرادة و5 من الشركاء، وينطبق الحال على جميع منافسات كرة القدم في البطولة».

وأشار إلى أن منتخب الإرادة لكرة القدم سوف يقيم معسكراً تحضيرياً على فترتين صباحية ومسائية ويتخلله خوض مباريات تجريبية في مقر اتحاد كرة القدم بالخوانيج بدبي ويستمر حتى قبل موعد انطلاق البطولة، حيث يلتحق أعضاء المنتخب بمقر الإقامة في أبوظبي في 11 مارس المقبل، على أن تدشن منافسات البطولة في اليوم التالي بمدينة زايد الرياضية وتقام المباراة النهائية في 20 من الشهر ذاته.

وأوضح سالم أن تواجده ضمن الكادر الإداري لمنتخب الإرادة الإماراتي لن يكون الأول ضمن منافسات الألعاب العالمية المرتقبة، لافتاً إلى أنه سبق له الحضور مع منتخب كرة القدم لسنوات عديدة سابقة منذ عام 2006، ومؤخراً تواجد في الألعاب الإقليمية التاسعة التي احتضنتها العاصمة أبوظبي في مارس من العام الماضي.

وأضاف: المنافسات في الألعاب العالمية ترتفع حدتها لارتفاع أعداد الدول المشاركة في مختلف الألعاب ال24 الأولمبية ما يؤدي بدوره إلى الارتقاء بالمستوى الفني فضلاً عن أن كل لعبة تضم فئات عديدة تندرج تحت مظلتها بعكس الألعاب الإقليمية التي كانت تضم منافسات الأحد عشر لاعباً في كرة القدم، بعكس الحدث العالمي المرتقب الذي يمنح فرصة المشاركة في كرة القدم الخماسية والسباعية.

ونوه سالم إلى أن أهم المكاسب التي يحققها أصحاب الهمم من المشاركة في المنافسات الرياضية تأتي على الصعيد المعنوي في المقام الأول وما يلقاه فرسان الإرادة من دعم واهتمام سواء إداري أو جماهيري يحققان في النهاية أهداف الأولمبياد الخاص واستحقاقاته الرياضية بدمج أصحاب الهمم في المجتمع فضلاً عن سعادتهم بتقلد ميداليات ملونة واعتلاء منصات التتويج.