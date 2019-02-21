خبيرتحكيمي: ضربة جزاء الداخلية أمام الاهلي غير صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، إن ضربة جزاء الداخلية بمباراة الأهلي غير صحيحة.

واستطاع الأهلي الفوز على الداخلية بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 للدوري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

وأوضح الشناوي في تحليله للحالات التحكيمية عبر قناة أون سبورت، أن أيمن أشرف لم يصطدم بقدم مهاجم الداخلية، مشيرًا إلى أنه حتى في حالة حدوث صدام فإن الخطأ من خارج منطقة الجزاء.

ووصل الأهلي بذلك الفوز للنقطة 45، نفس رصيد بيراميدز، وبفارق 7 نقاط خلف الزمالك صاحب الصدارة.