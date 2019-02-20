اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس الان بث مباشر | كورة لايف

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يخوض فريق يوفنتوس الإيطالى لقاء قوي ضد أتلتيكو مدريد الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم فى ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتليتكو مدريد، وستكون المباراة في غاية الصعوبة على الفريقين.