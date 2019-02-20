اونلاين | بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر

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بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر اعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي شالكة الألماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : ايدرسون. خط الدفاع : والكر - لابورت - اوتاميندي. خط الوسط : فيرناندينيو - ديفيد سيلفا - دي بروين - جوندوجان - برناردو. خط الهجوم : سيرجو اجويرو - سترلينج. بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي بث مباشر | beIN SPORT LIVE | كورة لايف الاسطورة بث مباشر تشكيل فريق شالكه : حراسة المرمى : فاهرمان. خط الدفاع : ماكيني ، ساني ، ناستاسيتش ، ميندلي. خط الوسط : بن طالب ، كاليوري ، أوكزيبكا ، أوته ، سيردار. خط الهجوم : بروما.

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