رياضة | إشبيلية يكرر فوزه على لاتسيو ويتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشبيلية يكرر فوزه على لاتسيو ويتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الفريق الأندلسي فاز 1 / صفر في لقاء الذهاب، الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، ليفوز 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة الصعود للدور التالي عن جدارة واستحقاق.
وافتتح وسام بن يدر التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 19، فيما تكفل بابلو سارابيا بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.
وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد فرانكو فازكويز لاعب إشبيلية في الدقيقة 60 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تلقى آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71.
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