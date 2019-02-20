شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يشرك نجم السيتزينز مدافعاً في لقاء مانشستر سيتي وشالكه والان مع التفاصيل

أعلن دومنيكو تيديسكو وبيب جوارديولا تشكيلة مباراة شالكه ومانشستر سيتي والتي تجمع الفريقان بعد أقل من ساعة لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقرر جوارديولا إشراك متوسط الميدان فرناندينهو في مركز قلب الدفاع بجانب نيكولاس أوتاميندي في الوقت الذي أشرك فيه بيب الثلاثي الهجومي سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وبرناردو سيلفا. في الوقت الذي قرر فيه تيديسكو الزج بالثنائي الهجومي مارك أليكسندر أوث ونبيل بن طالب لضرب دفاعات مانشستر سيتي. وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية على النحو التالي :- حراسة المرمى : رالف قاهرمان خط الدفاع : حمزة منديل ، ماتيا نستاميتش ، ساليف ساني ، جيفري بروما. خط الوسط : وستون مكيني ، سوات سيردار ، دانييل كالبوري ، باستيان اكزيبكا. خط الهجوم : مارك أليكسندر أوث ، نبيل بن طالب. فيما جاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالآتي :- حراسى المرمى : إديرسون مورايس خط الدفاع : كايل والكر ، إيمريك لابورت ، نيكولاس أوتاميندي ، فرنانيدنهو لويس روزا. خط الوسط : إلكاي جوندوجان ، دافيد سيلفا ، كيفين دي بروين. خط الهجوم : برناردو سيلفا ، رحيم ستيرلينج ، سيرجيو أجويرو.

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يشرك نجم السيتزينز مدافعاً في لقاء مانشستر سيتي وشالكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.