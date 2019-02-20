شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: الهدفان ردًا على ظلمي في الزمالك.. ولم أحتفل احترامًا للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، على تعادل فريقه مع الزمالك، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش تعادل في آخر دقائق المباراة مع الزمالك، اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 23 بالمسابقة المحلية الأكبر.

وقال سمير في تصريحات لفضائية «أون سبورت»: «نواجه متصدر الدوري ولكننا تعاهدنا على عدم الخروج من المباراة إلا بنتيجة إيجابية».

وتابع: «أحرزت هدفين وهذا ردًا على الظلم الذي تعرضت له أثناء تواجدي ضمن صفوف الزمالك، ولكنه ليس نهاية العالم».

وأضاف: «أنا ابن من أبناء الزمالك ولعبت 10 سنوات في النادي، ولم أحتفل بالهدفين احترامًا للجماهير البيضاء التي أعد واحدًا منها».

واختتم: «الزمالك بيتي وأنا تحت أمره في أي وقت، ولكنني أركز مع طلائع الجيش».