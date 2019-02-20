شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى.. شالكه ضد مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كلا من تيديسكو وبيب جوارديولا المديران الفنيان لفريقى شالكه الألمانى ومانشستر سيتي الإنجليزي التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين المقرر اقامتها فى العاشرة مساء اليوم على ملعب "فيلتينس آرينا" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا. شالكه حراسة المرمى: فاهرمان خط الدفاع: ميكينى - حمزة منديل - ناستاسيك - بروما خط الوسط: سردار - نبيل بن طالب - كاليورى - اوزبيكا خط الهجوم: أوت - سانى

تشكيل شالكه مانشستر سيتي حراسة المرمى: ايدرسون خط الدفاع: ووكر - أوتامندى - لابورت خط الوسط: فيرناندينيو - جوندوجان - دى بروين - ديفيد سيلفا خط الهجوم: برناردو سيلفا - ستيرلينج - أجويرو

تشكيل مانشستر سيتي

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