رياضة | رئيس جامعة بنى سويف يكشف تفاصيل انطلاق البطولة العربية الثالثة للمبارزين العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة بنى سويف يكشف تفاصيل انطلاق البطولة العربية الثالثة للمبارزين العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور منصور حسن , رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تعد من الجامعات المتميزة والمتفوقة فى رياضة سلاح الشيش، لذلك اختصت الجامعة بتنظيم تلك البطولة منذ عام 2015 وحتى الآن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مع الصحفيين والاعلاميين بالمحافظة صباح اليوم .

وأوضح رئيس الجامعة أن سلاح الشيش هو أحد المسابقات الرسمية في اللجنة الأوليمبية، وسياستها تنظيم بطولات عربية وأفريقية، لافتا إلى أنه لا يوجد أي جامعات بمصر تنظم مثل هذه البطولات النوعية، فهي بطولة متخصصة واحترافية، واكتسبت شهرة كبرى في الفترة السابقة، وتتميز في أعداد المشاركين، وإبراز دور الجامعة والأنشطة الخاصة بها وارتفاع تصنيفها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد اللاعبين المشاركين (200) لاعب، ومازال التسجيل مفتوح حتى يوم السبت المقبل.

وأضاف قائلا، قامة المشاركين سوف تكون بمركز المؤتمرات كورنيش النيل، وسيتم التعاون مع المدينة الجامعية، بالإضافة إلى دار الضيافة، موضحأ أن المحافظة ستبدأ في تزيين الكوبري الرئيسي بأعلام الدول المشاركة، كما ستتم كافة الترتيبات الأخرى من خلال عدد من اللجان ومنها، اللجنة الفنية، ولجنة الإقامة، ولجنة الإعاشة، ولجنة الإعلام، ولجنة التمويل، ولدينا أجهزة التحكيم الإلكتروني.

وفيما يخص الوفود العرب أشار رئيس الجامعة أن استقبال الوفود من يوم الجمعة من دول (السعودية، العراق، لبنان، الكويت، الأردن، تونس، الإمارات، البحرين)، بمشاركة 18 جامعة مصرية و12 جامعة عربية، وستبدأ المباريات الفردية يوم الأحد، كما سيحضر ضيف الشرف الشيخ سالم رئيس الاتحاد العربي للسلام ورئيس هيئة الموانيء الإمارتية.

كما أعلن رئيس جامعة بنى سويف عن تنظيم حفلة سمر بالزي الوطني الخاص بكل دولة على هامش الافتتاح، موضحاً أن الختام للبطولة، سوف يكون على مسرح الجامعة، مع توزيع الجوائز بما قيمته 54 ألف جنية، للأول والثاني والثالث، في حضور وزيرى التعليم العالي والشباب والرياضة، وسيكون هناك فقرة فنية متميزة.