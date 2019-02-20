انت الان تتابع نجم الإسماعيلي: لعبت بأسلوب جوارديولا مع سيد معوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ ص

يرى عمر جمال، لاعب النادي الإسماعيلي السابق، أن الكرة التي قدمها فريقه في الفترة من موسم 2006 وحتى 2009 تشبه الكرة التي يقدمها الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقال جمال في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «أنا وسيد معوض كنا بنلعب كورة زي اللي بيلعبها جوارديولا دلوقتي، لمسة ولمسة ولعبة، اللعب السهل هو أصعب شيء، محمد حمص مثلًًا لم يرقص لاعب في مسيرته ولكن كنت تستمتع بالكرة التي يقدمها».

وتابع: «الإسماعيلي في تلك الفترة كان يقدم نفس الأسلوب بقيادة الألماني ثيو بوكير، الذي كان يعطي اللاعبين نفس تعليمات جوارديولا». وواصل: «بوكير كان يطالبنا دائمًا بالتركيز على المرمى فقط، سدد الكرة بتركيز في المرمى حتى ولو بدون قوة، وأغلب أهداف ميسي في برشلونة تكون بدون قوة ولكن بتركيز». وتابع