شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء .. يوفنتوس يصطدم بأتليتكو مدريد والان مع التفاصيل

تقام اليوم الأربعاء والموافق 20/2/2019 العديد من المباريات المهمة والمرتقبة وتحديدا في بطولة دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا: - شالكة × مانشستر سيتي: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين؛ خليل البلوشي وجواد بده - أتلتيكو مدريد × يوفنتوس: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات الدوري الأوروبي: - إشبيلية × لاتسيو: اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة RMC Sport 2 الدوري الفرنسي: - باريس سان جيرمان × مونبلييه: اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport ESPN الدوري السعودي: - الفتح × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية الدوري المصري: - سموحة × المقاولون العرب: اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت - طلائع الجيش × الزمالك: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت - الأهلي × الداخلية: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت

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