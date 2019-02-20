تيجانا يتحدث عن.. صراع أمير وسيد.. أخطاء التحكيم للأهلي.. وحسم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود صراعًا بين المشرف على فريق الكرة بفريقه أمير مرتضى منصور ومدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ.

وشهدت الفترة الماضية تصريحات متبادلة بين سيد عبد الحفيظ وأمير مرتضى منصور بخصوص التحكيم ومشوار الفريقين ببطولة الدوري.

وقال يوسف ـ خلال حلوله ضيفًا ببرنامج اللعيب بفضائية أم بي سي مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ـ:"لا يوجد صراعًا بين الثنائي.. أمير يدافع عن فريقه وناديه وهو يظهر إعلاميًا لتصحيح بعض ما يُثار فهو لا يظهور كثيرًا وفي النهاية كرة القدم رياضة والأفضل من يفوز".

ويرى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك أخطاء مؤثرة للتحكيم لصالح الأهلي في الدوري، قائلاً:"لابد أن يكون هناك دورات تدريبية لهم بسفرهم للخارج وتصريحات سيد عبد الحفيظ تؤثر على إداء التحكيم في مباراتهم".

وشدد تيجانا ـ كما كان يُلقب وهو لاعب ـ على أن الزمالك لا يُركز سوى في مبارياته والفوز بها دون النظر لأي شيء أخر.

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك حديثه بالإشارة إلى أن الدوري لازال في الملعب، مضيفًا:"لم تختلف لهجتنا وإن شاء الله يحصل الزمالك على الدوري ولكن لا زال هناك مباريات كثيرة بالدوري".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، من 20 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الذي خاض 23 مباراة و9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي خاض 19 مباراة.