نوير: من المؤسف أننا لم نسجل في شباك ليفربول

كتب: محمد معتز صلاح الدين

عبر مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني عن أسفه بعد عدم تكمن فريق من التسجيل في شباك ليفربول، في المباراة التي أنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور الـ١٦ من

وقال نوير في تصريحات عقب المباراة "بالطبع كنا نعلم أي نوع من الأندية التي كنّا سنواجها، ليفربول لديهم لاعبين سريعين في خط الهجوم، عملنا كمجموعة أمامهم بشكل

جيد، أردنا تحقيق نتيجة جيدة، ولكن من المؤسف أننا لم نسجل في شباكهم".

وأضاف نوير" كنا نفضل في مباراة الذهاب أمامهم أن نسجل هدف في مرمى ليفربول خارج الأرض ولكن النتيجة ليست سيئة".

وعن أداء زميله ‏خافي مارتينيز، قال "مارتينيز لاعب عظيم، نعلم أن بإمكاننا الوثوق به في المباريات الكبرى واليوم أكد ذلك."