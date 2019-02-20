شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يكشف حقيقة اعتزال ميسي والان مع التفاصيل

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لكرة القدم أن إدارة ناديه بدأت التخطيط لمرحلة ما بعد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي هداف الفريق الكتالوني.

وقال "بارتوميو" في تصريحات صحفية: " مسيرة ميسي مع برشلونة سوف تمتد إلى ما بعد العقد الموقع حتى عام 2021 ، لكننا بدأن نعمل على إعداد المستقبل لفترة ما بعد النجم الأرجنتيني".

وأضاف: "نحن نفكر في مرحلة ما بعد ميسي ، لكن المستقبل لا يزال بعيداً ، ليونيل لاعب شاب يبلغ 31 عاماً وأدائه جيد جداً ، هو يلعب بشكل مميز ولا أعرف كيف يفعل ذلك".

وأكد "بارتوميو" أنه لا يوجد لاعب يستطيع تعويض ليونيل ميسي، مشيرًا إلي أنه بعد اعتزاله سيكون على المدرب التفكير في لعب الفريق بدون اللاعب الأرجنتيني

وكشف رئيس برشلونة أن هناك ثلاث مدارس كروية تهم النادي الكتلوني على صعيد المواهب التي يهتم بالتعاقد معها ، وهي المدارس البرازيلة، الهولندية وعلى وجه الخصوص الفرنسية.