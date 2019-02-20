شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة تقرب نيمار من ريال مدريد والان مع التفاصيل

كشفت تقارير إسبانية، يوم الثلاثاء، عن شرط النجم البرازيلي نيمار للانضمام للعب في صفوف ريال مدريد وذلك خلال الفترة المقبلة، في ظل الرغبة القوية لدى مسؤولي الملكي بالتعاقد معه.

وتقدم نيمار قائمة بأسماء مجموعة من النجوم الذين يريد أن يكونوا إلى جانبه في الريال من بينهم مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو، وزميله في باريس سان جيرمان، نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي في مقدمة مطالبه، إضافة إلى رحيل نجمي الريال مودريتش وإيسكو.

وقالت صحيفة "دون بالون" أن نيمار أضاف اسم جديد للقائمة، وهو صانع الألعاب الأرجنتيني الشاب، جيوفاني لو سيلسو الذي يلعب على سبيل الإعارة في صفوف ريال بيتيس.

وأوضحت صحيفة "دون بالون" أن على إدارة الريال أن تجهز عرضا بقيمة 70 إلى 80 مليون يورو لاقتناص هذه الصفقة في ظل الإمكانيات المميزة للاعب الأرجنتيني البالغ 22 عاما