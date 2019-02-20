بايرن وليون يرغمان ليفربول وبرشلونة على التعادل السلبي

اسماء السيد - نجح بايرن ميونيخ الألماني في اسكات الترسانة الهجومية لليفربول الإنكليزي وعاد بتعادل سلبي من عقر دار الأخير في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، في حين أرغم ليون الفرنسي ضيفه برشلونة الإسباني ونجمه ليونيل ميسي على القبول بنتيجة مماثلة، أبقت الأمور مفتوحة على مصراعيها قبل مباراتي الإياب بعد ثلاثة أسابيع.

على ملعب انفيلد في شمال إنكلترا، صمد دفاع بايرن ميونيخ امام ثلاثي هجوم ليفربول المكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو وقد سجل هؤلاء 44 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم 20 منها للدولي المصري الذي يتصدر قائمة هدافي البريمير ليغ برصيد 17 هدفا و3 في المسابقة القارية العريقة مقابل 13 هدفا للدولي السنغالي بينها 12 في الدوري وواحد في دوري الأبطال، و11 هدفا للدولي البرازيلي بينها 9 في الدوري وهدفان في المسابقة القارية.

وفي غياب قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك الموقوف، لجأ المدرب الالماني يورغن كلوب الى البرازيلي فابينيو للعب في مركز قلب الدفاع الى جانب الكاميروني جويل ماتيب.

في المقابل، شفي الجناح الفرنسي كينغسلي كومان من إصابة في كاحله وشارك أساسيا مع بايرن، في حين غاب ليون غوريتسكا تماما عن لائحة المباراة لاصابة في كاحله.

وجمعت المباراة بين فريقين حققا اللقب القاري خمس مرات لكل منهما اخرها لبايرن ميونيخ عام 2013، ولليفربول عام 2005.

واذا كان دفاع الفريق البافاري نجح في تحييد خطورة خط مقدمة ليفربول، نجح الاخير بدوره في الحد من خطورة هداف المسابقة القارية البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 8 اهداف فلم تسنح له اي فرصة حقيقية في المباراة.

ولم يخسر ليفربول في آخر 20 مباراة في دوري أبطال أوروبا على أرضه وتحديدا منذ سقوطه امام ريال مدريد في تشرين الاول/اكتوبر عام 2014، علما بانه فاز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات على باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الايطالي والنجم الاحمر الصربي وخسر امام جميع هذه الفرق خارج ملعبه.

كان ليفربول الطرف الافضل معظم فترات المباراة والاكثر فرصا لكن مهاجميه افتقدوا الى اللمسة الاخيرة امام المرمى الالماني.

وضغط ليفربول منذ بداية المباراة وسنحت له فرصة أولى من كرة امامية طويلة من قائد الفريق جوردان هندرسون باتجاه صلاح الذي انسل بين نيكلاس سوله وجوشوا كيميتش لكن تسديدته كانت ضعيفة فسيطر عليها الحارس مانويل نوير بسهولة (12). ثم سدد صلاح كرة برأسه اثر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من ترنت الكسندر ارنولد (23) خارج الخشبات الثلاث.

وحصل جوشوا كيميتش على بطاقة صفراء اثر عرقلة مانيه ستمنعه من المشاركة في مباراة الاياب الشهر المقبل ليخسر الفريق البافاري ورقة رابحة في صفوفه.

واضاع مانيه فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فاستدار على نفسه لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع امامه (33).

وبدأ بايرن ميونيخ يخرج من حذره وسدد سيرج غنابري كرة قوية بيسراه مرت فوق العارضة بقليل (59).

وانقذ مانويل نوير مرماه من هدف أكيد عندما تصدى لكرة سددها مانيه برأسه سابحا، وحولها الى ركنية (85).

وقال مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ لشبكة سكاي الألمانية "نعرف أن لديهم مهاجمين جيدين، دافعنا بشكل جيد وبصلابة. الأمر المؤسف، أننا لم نسجل هدفا خارج أرضنا، لكن النتيجة ليست سيئة. كان بالإمكان أن تكون النتيجة أفضل لنا، لكننا نعود الى ملعبنا دون أن نتلقى هدفا، وهذه شيء جيد".

وكان ليفربول بلغ المباراة النهائية للمسابقة القارية الموسم الماضي، وخسر امام ريال مدريد 1-3.

ملخص مباراة ليفربول وبايرن:

-لا أهداف بين ليون وبرشلونة-

في المقابل، أرغم ليون الفرنسي بأسلوبه الدفاعي ضيفه برشلونة الإسباني على التعادل السلبي.

واعتمد مدرب ليون برونو جينيزيو خطة دفاعية محكمة فحرم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز وموسى ديمبيلي المساحات اللازمة لترجمة الفرص القليلة التي سنحت لهم في الشوط الأول.

ونجح ليون الذي أنهى دور المجموعات بفوز وحيد وخمسة تعادلات، وخاض المباراة في غياب هدافه الجزائري الأصل نبيل فقير الذي شاهد المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف، في تحقيق التعادل الثالث مقابل أربع هزائم في المواجهات المباشرة مع العملاق الكاتالوني الذي تابع نتائجه الهزيلة بتعادل رابع في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات مع فوز صعب على ضيفه بلد الوليد 1-صفر في الدوري المحلي.

حصل ميسي على ركلة حرة عند قوس المنطقة اثر عرقلته من قبل الجزائري الأصل حسام عوار نفذها فوق الخشبات (4)، ورد عوار بتسديدة قوية حولها الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن الى ركنية (5)، وهدد مارتان تيرييه مرمى برشلونة بشكل جدي بتسديدة قوية من نحو 30 مترا لامست يد تير شتيغن وارتدت من العارضة (9).

وتصدى الحارس الدولي البرتغالي أنطوني لوبيش ببراعة لانفراد الفرنسي عثمان ديمبيلي (20)، وسدد الأخير، بعد غياب الخطورة حتى الدقائق الأخيرة، كرة انحرفت قليلا عن القائم الآيمن (44).

واهدر تيرييه اغلى فرص الشوط الأول بعد عدة تمريرات قصيرة داخل المنطقة (45)، وسدد سيرجيو بوسكيتس كرة قوية ارتطمت بجسم ديناير واكملت طريقها الى خارج الملعب لتفوت فرصة مهمة على برشلونة (45+1) مع صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بإيقاع بطيء جدا من الطرفين، وسدد ديباي يجوار القائم الأيمن (53)، وأمسك تير شتيغن كرة خطرة لديباي على دفعتين (61)، وأخرج ليو دوبوا كرة لسواريز كانت متجهة نحو المرمى (63). وانفرد ميسي في الجهة اليسرى وقابله الحارس لوبيش فسدد فوق الخشبات (68).

وسيطر برشلونة كليا على المجريات، لكنه اصطدم بشبكة أمان دفاعية صلبة للغاية، وفوت سواريز فرصة جيدة للتسجيل (70)، وامسك لوبيش كرة للاعب نفسه (72)، وتصدى الحارس البرتغالي لكرة البديل البرازيلي فيليبي كوتينيو (75) قبل أن يخرج تسديدة بوسكيتس الى ركنية (86).

وصرح حارس ليون لوبيش نجم المباراة من دون منازع "كنا نرغب بتسجيل هدف والفوز 1-صفر، لكن الأمر كان معقدا جدا في مواجهة فريق رائع. تعرضنا للضغط في الشوط الثاني، لكن دفاعنا كان صلبا ونجحنا في عدم تلقي أي هدف".

وأضاف "كانت المباراة معقدة، أتممنا نصف الواجب لاننا كنا نريد بالفعل تسجيل هدف وعدم استقبال أي هدف. الفريق يستحق تحية كبيرة. سنستريح، والفرص جيدة للفريقين. علينا أن نقوم بانجاز هناك" في برشلونة.

ملخص مباراة ليون وبرشلونة: