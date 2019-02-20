شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: ننتظر رد الأهلي بشأن مشاركة المعارين أمامه والفوز على بيراميدز طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد نادر شوقي مسئول التعاقدات بنادي الجونة أن الفريق قدم مباراة مميزة أمام بيراميدز والتفكير في المكسب كان حق مشروع وأمر طبيعى وفاز فريق الجونة بنتيجة 2/1 بالمباراة التى جمعتهم أمس ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر الدورى الممتاز .

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « لن نبخل على لاعبي الجونة بالمكافآت بعد الفوز على بيراميدز ولكن في حدود ميزانية النادي خاصة وأن اللاعبين كانوا رجالا»

وأضاف: « عقد إعارة لاعبي الأهلي للجونة ينص على عدم مشاركتهم أمام الفريق الأحمر ونتفاوض مع إدارة الأهلي من أجل السماح بمشاركة السداسي المعار وننتظر رد الأهلي على طلبنا»

وفاز الجونة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري وبهذة النتيجة صعد فريق الجونة للمركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 26 نقطة .