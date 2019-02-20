شكرا لقرائتكم أحمد حجازي يقود وست بروميتش لفوز صعب على كوينز بارك رينجرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف وست بروميتش ألبيون الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى أحمد حجازى فوزا قاتلا على مضيفه فريق كوينز بارك رينجرز بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لوفتس رود"، فى اللقاء المؤجل من الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

خاض حجازى المباراة منذ البداية حتى نهايتها، وظهر بمستوى جيد طوال أحداثها.

سجل ثلاثية فريق وست بروميتش جيفرسون مونتيرو، جاكوب ميرفى وجاك ليفرمور فى الدقائق 5، 61 و 90، بينما سجل هدفى كوينز بارك رينجرز لوك فريمان وتومير هيميد من ركلة جزاء فى الدقيقتين 35 و 75 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع وست بروميتش رصيده إلى 60 نقطة فى المركز الرابع، بينما توقف رصيد كوينز بارك رينجرز عند 39 نقطة فى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأول الذى يتصدره فريق نوريتش سيتي برصيد 63 نقطة.



لقطة من اللقاء

وست بروميتش وكوينز بارك رينجرز

وست بروميتش