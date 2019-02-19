شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يُبدي إعجابه بسيلفا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أبدى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إعجابه بنجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا، في تصريحاته الصحفية، قبل مواجهة نظيره شالكه الألماني مساء الغد، ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وقال "جوارديولا" في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بيرناردو سيلفا أكثر شخص محبوب في الفريق من الجميع، وهو لاعب موهوب للغاية، أنا محظوظ للغاية لامتلاكي لاعب مثله، دائماً يبهرني في كل تدريب للفريق وفي أي مباراة".

وتابع: "لا يمكنك أن تمضي قدماً إذا لم تلعب بشخصيتك وتقدم أفضل ما لديك، فإذا أردت أن تحلم فعليك أن تعبر إلى المراحل النهائية، وكل ثانية تحصل عليها عليك لعبها بشكل مذهل وتفرض نفسك في المباراة، مضيفاً أن نلعب بشخصيتنا، هذا ما أريد الشعور به".

واختتم حديثه قائلاً: "جون ستونز يعاني من إصابة في الفخذ، والبرازيلي جابرييل خيسوس لديه إصابة في الأوتار ، لا اعتقد أن هناك مشاكل كبيرة بالنسبة لهما، ولكن الإصابة أبعدتهم عن اللقاء".

والجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تأهل لدور الـ 16 متصدراً للمجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، بينما تأهل شالكه للدور ذاته بعدما احتل المرز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة خلف المتصدر بورتو البرتغالي برصيد 16 نقطة.