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تركي آل الشيخ يلقن مذيع الجزيرة درسًا قاسيًا

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أفحم تركي آل الشيخ جمال ريان مذيع الجزيرة ولقنه درسًا قاسيًا بعدما حاول الأخير أن يحدث وقيعه بينه وبين الشعب المصري وطالبه تركي بعدم التدخل في علاقته مع الشعب المصري

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على جمال ريان مذيع قناة الجزيرة الأخبارية بعدما نشر الأخير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لهتافات جماهير الأهلي ضد مالك نادي بيراميدز. تركي آل الشيخ رد على تغريدة مذيع الجزيرة التي تضمنت مقطع فيديو تحت عنوان " أعلن تضامني مع تركي آل الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي،الشعب المصري ارقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيئ للشعب المصري وليس لآل الشيخ"،

تغريدة مذيع الجزيرة دفعت آل الشيخ للرد عليه قائلاً:"انا واخواني في مصر نتصافى انتى مالك؟!".

— جمال ريان (@jamalrayyan) — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)


ولم يكتف مذيع قناة الجزيرة وعاد للرد مرة أخرى على رئيس هيئة الترفيه قائلًا "تضامني ضد شتم أمك مبدأي ، هذا لا يعني انني معك قلبا وقالبا ، لديك اخطاء عديدة تتطلب منك الاعتذار للشعب المصري كي تتصافى معه".

رئيس الاتحاد العربي عاد للرد من جديد قائلًا" "يا أخ هل عندك دم؟ وبعدين الصراحة لا اعرف كيف بعيش لوماكنت معي قلباً وقالباً! خلك في جزيرة الموز ! وانا واهلي في مصر نصلح مع بعض".

 

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)

مذيع الجزيرة واصل ردوده على آل الشيخ وكتب قائلاً:"عندي دم، بتبرع لك؟ لا تغازل المصريين على حسابي اخ تركي ،على كل حال، اذا بدك تصلح مع المصريين ، اعتذر لهم أولا، وتخلى عن حالة الاستعلاء والاستكبار ثانيا".

— جمال ريان (@jamalrayyan)


تركي آل الشيخ لم يصمت وعاد للرد مرة أخرى بقوله :"لا خلي دمك الملوث ليك ... ومومحتاج اغازل اهل مصر لنهم اهلي ... وانتى خبطت الباب وجاك الجواب ... فل عنا ... وروح عند معلمك عزمي".

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)

 

— جمال ريان (@jamalrayyan)

في المقابل اختتم تركي تغريداته قائلأً:" اسمه سمو الامير عبدالرحمن، وبلوكك شرف لي".

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)

 

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