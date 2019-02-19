كيف يخرج مجلس الخطيب من ورطة مباراة بيراميدز؟

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ينتظر الجميع رد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على قرار لجنة المسابقات بتحديد 28 فبراير موعدًا للقاء بيراميدز في كأس مصر، وكيف سيخرج مجلس الخطيب من هذه الورطة؟

منذ إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، بدلًا من مباراة الفريقين في الدور الثاني لمسابقة الدوري، التي كان مقررًا لها نفس اليوم، رفض مسؤولو النادي الأهلي الإعلان عن موقفهم تجاه هذا القرار، واكتفوا بتأكيد أن الجبلاية لم ترسل للنادي موعد المباراة بشكل رسمي أو التعديلات الجديدة، التي أجرتها اللجنة على جدول مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

مسؤولو الأهلي في جلساتهم وحواراتهم الخاصة أكدوا أن اتحاد الكرة قرر التصعيد، وأعلن الحرب على النادي، خصوصًا أن مجلس الإدارة أصدر بيانًا يوم السبت الموافق 9 فبراير أعلن خلاله رفضه المساس بجدول الدوري الذي أرسلته لجنة المسابقات للأندية بمواعيد المباريات حتى 30 مارس، ورفض استبدال مباراة بيراميدز في الدوري

مسؤولو الأهلي في جلساتهم وحواراتهم الخاصة أكدوا أن اتحاد الكرة قرر التصعيد، وأعلن الحرب على النادي، خصوصًا أن مجلس الإدارة أصدر بيانًا يوم السبت الموافق 9 فبراير أعلن خلاله رفضه المساس بجدول الدوري الذي أرسلته لجنة المسابقات للأندية بمواعيد المباريات حتى 30 مارس، ورفض استبدال مباراة بيراميدز في الدوري بمباراة الفريقين في كأس مصر. أول رد رسمي أول رد رسمي وخرج الأهلي ببيان بعد إعلان موعد اللقاء اكتفى فيه مجلس الخطيب بتوضيح أنه ينتظر وصول فاكس رسمي لدراسة الموقف كاملًا بما يتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات، ويحفظ حقوق الأهلي المشروعة، وجاء نص البيان على النحو التالي: "النادي الأهلي، وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس، والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد، يؤكد النادي أنه لم يتلق أية مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلًا عن أننا ننتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في يونيو المقبل. والنادي الأهلي، وهو يؤكد احترامه للمنـظومـة الرياضيـة، عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملًا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات". الورطة الورطة بعد إرسال الجبلاية مواعيد المباريات المؤجلة إلى الأهلي بات مجلس الإدارة في مأزق حقيقي، وأمام خيارين، كلاهما مر، أولهما الانسحاب من مسابقة كأس مصر ورفض اللعب ضد فريق بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في مواجهة دور الـ16 بالمسابقة، ووقتها سيكون مجلس إدارة الأهلي نفذ القرارات التي جاءت في البيان الأول، بعدما أعلن أنه يرفض استبدال مباراة الدوري بمباراة كأس مصر، وتمسكه بإقامة مباريات الدوري وفقًا للجدول المعلن حتى نهاية شهر مارس المقبل. المشكلة التي تواجه مجلس إدارة الأهلي وقتها أنه سيتعرض لهجوم من بعض جماهيره التي ترى ضرورة مواجهة بيراميدز وعدم الانسحاب من الكأس مع الضغط على اتحاد الكرة لتحديد موعد جديد للمباراة، خصوصًا أن الفريق يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ويبدو الزمالك الأقرب للفوز بالدرع وحال الانسحاب من الكأس يكون خرج خالي الوفاض من المسابقات المحلية. الخيار الثاني هو خوض مباراة بيراميدز في موعدها، الذي حددته لجنة المسابقات، ووقتها سيتعرض مجلس الخطيب لهجوم شديد وانتقادات من جانب جماهيره على السوشيال ميديا، والمعروف للجميع أن قرارات المجلس الحالي تتأثر بآراء هذه المجموعة بشكل كبير. في الوقت نفسه قد تتصاعد حدة الهجوم حال فشل الأهلي في تحقيق الفوز على فريق بيراميدز، الذي سبق له التفوق على الفريق الأحمر في مباراة الفريقين بالدور الأول لمسابقة الدوري -عندما فاز بيراميدز بهدفين مقابل هدف- لأن الجماهير لن تتقبل الخسارة أمام هذا الفريق للمرة الثانية على التوالي، وهو الكابوس الذي يخشى مجلس الأهلي الدخول فيه لأنه قد يتسبب في توتر العلاقة مع الجماهير من جديد، بعدما احتوت الإدارة وتحديدًا محمود الخطيب الغضب الجماهيري بالصفقات التي أبرمها في فترة الانتقالات الشتوية. السؤال الذي يطرح نفسه كيف يخرج مجلس الخطيب من هذه الورطة؟ وهل تتقبل الجماهير الطريقة التي تحدث بها المجلس في بيان التهدئة عندما أكد أن النادي الأهلي يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس. والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد.

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