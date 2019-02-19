وزير الشباب يشهد ختام مؤتمر “استراتيجية شبابية عربية لمكافحة الإرهاب”

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، ختام مؤتمر “نحو استراتيجية شبابية عربية لمكافحة الإرهاب”، ضمن الفعاليات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاتحادات النوعية في إطار “أسوان عاصمة الشباب الإفريقي”.

وجاء نص البيان الختامي للمؤتمر كالتالي، “انطلاقا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لوزراء الشباب والرياضة العرب بضرورة العمل على وضع تصور لاستراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب لمكافحة التطرف الفكري.

وقد انعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وبتنظيم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وأكد الشباب المشارك في المؤتمر إدانته الكاملة للإرهاب بجميع صوره الفكرية والعملياتية والإعلامية ويعتبره خطرا على الأمن والسلم العام العالمي، وتهديدا لبقاء الدولة الوطنية وإهدارا لأبسط حقوق الإنسان في الحياة بأمان وسلام وزعزعة للاستقرار العالمي وإشاعة الفوضي وتعطيل القانون”.

وأضاف البيان، “كما أكد الشباب أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له ومن ثم فلا بديل عن التعاون الكامل والجاد بين دول العالم من أجل اجتثاثه ومعالجة الظروف التي تساعد على انتشاره.

وفي ذلك السياق “انتهت مداولات وجلسات النقاش التي شارك بها الشباب إلى طرح عدة توصيات، من ابرزها ضرورة الاعتماد على الشباب كشريك مهم، لتوعية أقرانهم وتعميم مبادرة شباب يدير شباب التي انطلقت من وزارة الشباب والرياضة، وتفعيل النشاط الثقافي والفني في الأندية ومراكز الشباب لاستيعاب طاقات الشباب، واضطلاع الإعلام بمسئوليته المهنية والأخلاقية وتبني مبادرة للتوعية عبر وسائله المختلفة.

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