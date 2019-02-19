شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان القفز بالمظلات فوق سفح الأهرامات تحت رعاية وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم فعاليات مهرجان القفز بالمظلات فوق "سفح الأهرامات" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والذى أُقيم خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجارى بمشاركة 120 قافزًا أجنبيًا يمثلون "32 دولة" مختلفة من جميع أنحاء العالم .

وتضمن المهرجان العَديد من العُروض الفنيةِ المُثيرة والمُمتعة تم تنفيذها من على ارتفاع 6000 قدم فوق "الأهرامات" والتى تُمثل آخر أُعجوبة من عجائب العالم القديم حيث شكلت العروض المقدمة خلال المهرجان جدارية رائعة فى المزج بين الرياضة والتاريخ الفرعونى القديم تضع مصر على خريطة العالم الرياضى والسياحى بشكل مختلف.

وفى ختام فعاليات المهرجان أعرب جميع المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة فى المهرجان والقفز من فوق "سفح الأهرامات" التى تمثل 7 آلاف سنه حضارة حيث نبعث من خلالها رسالة "سلام ومحبة" من مصر مهد الحضارة بلد الأمن والأمان وأكد المشاركون أن الشعب المصرى شعبًا مضيافًا يُرحب بكل الشعوب والأجناس المُحبة للسلام وأعربوا عن رغبتهم فى تكرار هذا الحدث مرةِ أخرى لزيارة مصر والأهرامات .

يأتى تنظيم مثل هذه المهرجانات والعروض وفق الرؤية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة لتنظيم ورعاية العديد من الأحداث الرياضية فى مختلف الألعاب الرياضية من خلال برنامج منظمى الأحداث الرياضية التابع للإدارة العامة للسياحة الرياضية لدعم المبادرات والمجموعات الرياضية بما يسهم فى تأكيد الدور المجتمعى للرياضة فى خدمة الاقتصاد القومى.