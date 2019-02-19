رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19-2-2019.. نيمار يحطط شروطه للانتقال للملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19-2-2019.. نيمار يحطط شروطه للانتقال للملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ليفانتي مساء يوم السبت المقبل، ويأتي ذلك ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*مدريد يستعد للميركاتو الصيفي بصفقة من العيار الثقيل

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، توصلت لإتفاق مبدئي مع إدارة نادي بورتو البرتغالي لضم لاعبه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وجاء ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال"، أن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع إيدير ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي، موضحًا أن ريال مدريد ترغب في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

واضاف الموقع، أن بورتو تعاقد مع ميليتاو بـ7 ملايين يورو من نادي ساولو باولو البرازيلي ولن يمانع في رحيله بقيمة 50 مليون يورو.

وتابع الموقع، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان أول من طلب التعاقد مع ميليتاو من بورتو ولكن اللاعب اختار الإنضمام لريال مدريد.

وأكد الموقع على أن ميليتاو قد يكون أولى صفقات ريال مدريد في الصيف المقبل بعد إتفاق النادي مع بورتو

*مدريد يستغل المستوى السيء لجاريث بيل للتعاقد مع صفقة الموسم

أكد إدواردو إندا الصحفي بصحيفة "دياريو" الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تتجه نحو الموافقة على رحيل الويلزي جاريث بيل لصفوف تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث إندا قائلًا: عراك متواجد حاليًا بين إدارة ريال مدريد ووكيل بيل، الريال يريد رحيل بيل لتشيلسي ولكن وكيل بيل يريد أن ينقل موكله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف إندا: بيل كان اتفق مع الريال على تحديد ناديه المقبل، لكن الريال سيخلف وعده فهو يضغط على اللاعب للانتقال إلى البلوز واللاعب الويلزي لايقبل بهذه الأمر، والريال يريد نقل بيل للبلوز لتسهيل انتقال هازارد إليه

ويسعى نادي ريال مدريد في استغلال الحالة الفنية السيئة التي يمر بها اللاعب مع الفريق في الموافقة على رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية للتصرف بشكل عملي، والمحاولة من الاستفادة من تلك المبلغ في التعاقد مع البلجيكي إدين هازار.

*كورتوا: نسير على الطريق الصحيح ومباراة جيرونا مخيبة للآمال

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس نادي ريال مدريد الإسباني، على أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح هذا الموسم، على الرغم من الخسارة الغير متوقعة من نادي جيرونا.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً: “مباراة جيرونا كانت مخيبة للأمال، ولكنني مقتنع بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولقد تحسن ريال مدريد بشكل كبير عن بداية الموسم”.

وأضاف: “نتعلم الدروس من مثل هذه المباريات، ونحن لدينا موهبة وروح في الفريق، ونصر على الاستمرار في التحسن خلال الفترة القادمة، هلا مدريد”.

و قد خسر نادي ريال مدريد من نادي جيرونا بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ليفانتي مساء يوم السبت المقبل، ويأتي ذلك ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

*الاتحاد الإسباني يرفص الخضوع لطلب مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن قراره بشأن الاستئناف الذي قدمه نادي ريال مدريد ضد البطاقة التي حصل عليها سيرجيو راموس لاعب الفريق.

ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني الطلب الذي تقدم به ريال مدريد حول رفع البطاقة الصفراء التي حصل عليها مدافع الفريق راموس خلال مواجهة برشلونة في نصف نهائي الكأس.

وكان راموس قد سبق له وطُرد خلال مواجهة ريال مدريد وأياكس ضمن لقاءات الذهاب لدور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

ويواجه نادي ريال مدريد نظيره برشلونة يوم 27 فبراير الجاري ضمن لقاء العودة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وفي السياق ذاته يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ليفانتي مساء يوم السبت المقبل، ويأتي ذلك ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

*كابيلو: "ميسي" العبقري الوحيد في عالم كرة القدم

يعتبر الإيطالي فابيو كابيلو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة، هو العبقري الوحيد في عالم كرة القدم، مؤكداً أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أضاف الكثير ليوفنتوس منذ إنضمامه.

وقال كابيلو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ميسي ليس لاعب كرة قدم بل عبقريا، وهو العبقري الوحيد في عالم الساحرة المستديرة".

وتابع: "ميسي لم ينجح في التتويج بكثير من الألقاب مع منتخب الأرجنتين، وذلك لأنه لا يستطيع فعل ذلك بمفرده".

وعن رونالدو، أوضح: "لقد أسهم في إيقاظ العديد من لاعبي اليوفي، لقد تعاقد يوفنتوس مع رونالدو أيقظ مجموعة هائلة من اللاعبين؛ ما أسهم في تحسنهم على المستوى الفردي".

واختتم حديثه: "انتقاله لليوفي مهم للغاية؛ فامتلاك لاعب مثله في التدريبات بشكل يومي، ورؤية اهتمامه بنفسه والطريقة التي يتدرب بها، إشارة كبيرة لباقي زملائه".

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ليفانتي مساء يوم السبت المقبل، ويأتي ذلك ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

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