شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرفض تضامن مذيع الجزيرة معه ضد هتافات جماهير الأهلي والان مع التفاصيل

رفض المستشار آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، التضامن الذي نشره الإعلامي الفلسطيني جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة ضد الإساءات التي وجهها له جمهور الأهلي . وكتب آل الشيخ ردا على هذا التضامن " أنا وأخواني في مصر نتصافي أنت مالك؟! " . وكان المذيع الفلسطيني قد كتب على صفحته ما يعني تضامنه مع المستشار السعودي ضد الإساءات التي يصدرها جماهير الأهلي المصري ضده في العديد من المناسبات، وجاء هذا الموقف إعتراضا على ما تبثه قناة الجزيرة من أخبار وشائعات ضد الدول العربية والخليجية بالإضافة الى دعمها للإرهاب .

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