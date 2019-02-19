يوفنتوس يقترب من التوقيع مع المخضرم الأرجنتيني

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وأشار إيكاردي في الأيام الماضية, عن عدم رغبته في استكمال مشواره الكروي داخل جدران قلعة النيراتزوري, بعد قيام إدارة النادي بسحب شارة القيادة الخاصة بالفريق منه ومنحها إلى زميله الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش, في إطار قرارات تأديبية من إدارة الإنتر تجاه المهاجم الأرجنتيني.
وصرح فابيو باراتيكى, المدير الرياضي لنادي يوفنتوس خلال حديثه في برنامج "راي راديو 1" الإيطالي, ان ناديه قد تقدم في وقت سابق بطلب لإنتر ميلان للاستفسار عن إمكانية الحصول على خدمات مهاجمه الأرجنتيني, لكن في الوقت الحالي قطعنا الاتصالات ونركز حالياً في الموسم الجاري, سننظر في أمر إيكاردي في يونيو القادم.
وأكدت واندا نارا زوجة ووكيلة اللاعب, انه كان يتمنى البقاء في ميلان للدفاع عن ألوان النيراتزوري, لكن ما قابله من جانب إدارة النادي من سحب الشارة أمر محزن للغاية, وعلموا بالخبر من خلال شبكة التواصل الاجتماعي تويتر, لذلك سنعيد التفكير مرة أخرى في البقاء أو المغادرة, تلك الأمور لا نقدر على حسمها وحدنا.
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