شكرا لقرائتكم الداخلية تتلقى صدمة قبل موقعة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الجهاز الفنى لفريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال، صدمة فنية بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها إيمانويل أيجيبتور لاعب الفريق، إصابته بجزع في الركبة ليغيب اللاعب على إثرها لمدة 10 أيام، بما يعني خروجه من الحسابات الفنية خلال مباراة الأهلي التي تقام غداً الثلاثاء بمنافسات الجولة 23 من الدوري العام.

وأكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بالداخلية في تصريحات خاصة، أن إيجيبتور سيخضع لفترة راحة خلال الأيام المقبلة على أن يعود للمشاركة مع الفريق في مباراة بتروجت، والتي تقام على استاد كلية الشرطة في 25 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري العام.

ويطمح علاء عبد العال فى تكرار سيناريو مباراة الدور الأول أمام القلعة الحمراء، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من المارد الأحمر مجدداً، خاصة فى ظل الاستفاقة المحلية التى يعيشها لاعبو المارد الأحمر الذى انطلق قطار انتصاراته عقب مواجهة الداخلية ليفوز فى 6 مباريات متتالية، من أجل تخطى الموقف الصعب في ترتيب جدول الدورى، حيث يفصل الداخلية ثلاث نقاط فقط عن المركز الأخير فى جدول المسابقة، والذى يحتله فريق بتروجت برصيد 19 نقطة.