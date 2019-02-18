تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الاثنين 18 - 2 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية والتى يأتى على رأسها مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى كأس الإتحاد الإنجليزي. مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة تشيلسي x مانشستر يونايتد – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة هويسكا x أتلتيك بيلباو – الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة روما x بولونيا – الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة نورنبيرج x بوروسيا دورتموند – الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 5 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة مصر المقاصة x وادي دجلة – الساعة السابعة مساءا على قناة ON SPORT

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