شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استعداداته لرحلة الكونغو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يستعد مسئولو النادي الأهلي لسفر إلى الكونغو؛ لمواجهة فيتا كلوب يوم، 9 مارس المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقوم سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتجهيز ترتيبات السفر الخاصة برحلة الأهلي إلى الكونغو بالتعاون مع السفارة المصرية في الكونغو ومسئولي نادي فيتا كلوب.

ويتصدر الأهلي مجموعته في دور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد خوض 4 مباريات في منافسات المجموعة.

ويتبقى للأهلي مواجهتين بدوري أبطال إفريقيا، هم فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلى قد فاز على فيتا كلوب بثنائية نظيفة في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.