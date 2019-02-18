شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كتالوني تاريخي في معقل مدريد.. والغواصات تُنهي السلسلة الأسوأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

4 مباريات لُعبت أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني «لاليجا»، وهي الجولة التي ستُختتم مبارياتها مساء اليوم بلقاء هويسكا وأتلتيك بلباو.

كبرى مفاجآت الجولة تحققت في ظهر الأمس، عندما أسقط جيرونا، الفريق الكتالوني الصغير، فريق ريال مدريد في معقله، بنتيجة 2-1.

وحقق جيرونا أول فوز له في تاريخه على ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو، في فوز تاريخي للفريق الكتالوني الذي تمكن مع هذا الفوز في إنهاء سلسلة سلبية امتدت ل13 مباراة متتالية في مختلف البطولات دون فوز، محققًا بالأمس فوزه الأول في عام 2019، والأول في لاليجا منذ الجولة 13.

وعلى النقيض، سقط ريال مدريد للمرة الأولى بعد 8 مباريات متتالية دون هزيمة في مختلف البطولات، متلقيًا هزيمته الأولى في لاليجا منذ الجولة 18.

وشهدت المباراة طرد المدافع الأسباني سيرخيو راموس بعد حصوله على إنذارين، ليتلقى اللاعب البطاقة الحمراء رقم 20 في مسيرته في لاليجا ويصبح أكثر لاعب تعرضًا للبطاقات الحمراء على مستوى جميع اللاعبين في بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى.

وفي كتالونيا، فشل إسبانيول في إستغلال عامل ملعبه وسقط في فخ التعادل السلبي ضد ضيفه، فالنسيا، في تعادل مُكرر للضيوف الذين تعادلوا للمباراة رقم 14 في لاليجا هذا الموسم محققين الرقم الأكبر من التعادلات بين جميع الفرق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم.

وتعادل فالنسيا سلبيًا هذا الموسم في 5 مباريات، وهو الرقم الأكبر لفريق على مستوى البطولات الأوروبية الكبرى هذا الموسم (مناصفة مع ريميس الفرنسي).

ونجح فياريال في إنهاء سجله السيء بتحقيقه الفوز في لاليجا للمرة الأولى منذ 3 أشهر تقريبًا، وذلك عندما سحق ضيفه، أشبيلية، بثلاثية نظيفة.

وحقق فياريال فوزه الأول منذ الجولة 13 في لاليجا، ليفوز للمرة الرابعة في الدوري هذا الموسم وينهي سلسلته السلبية الأسوأ له خلال القرن الحالي بعد ان امضى الفريق 10 جولات متتالية دون فوز، لكن الفوز على اشبيلية بالأمس انهى هذه السلسلة ودفع بالفريق للمركز الثامن عشر في جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الأمان.

وحقق فياريال فوزين متتاليين في مختلف البطولات (بعد فوزه يوم الخميس الماضي على سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي) للمرة الأولى هذا الموسم.

وفشل أشبيلية في الخروج من دائرة النتائج السلبية متلقيًا هزيمتين في آخر 3 مباريات.

ولم يحقق الفريق الأندلسي سوى فوز وحيد في أخر 8 جولات في لاليجا، في حين لم ينجح في تحقيق الفوز خارج قواعده في الدوري هذا الموسم خلال أخر 9 مباريات، متعادلًا في 5 ومتلقيًا الهزيمة في 4، لكنه خسر جميع مبارياته الأربعة الأخيرة خارج قواعده.

وفي الأندلس، فشل ريال بيتيس في استغلال عامل ملعبه وتقدمه في النتيجة، وتعادل 1-1 ضد ضيفه ديبورتيفو ألافيس في مواجهة فشل معها أصحاب الأرض في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي ليهدروا فرصة الوصول للمراكز الأوروبية في جدول الترتيب.

وتألق لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفانيلوسيلسو الذي سجل هدف بيتيس الوحيد في المباراة محققًا مساهمته التهديفية رقم 14 هذا الموسم في مختلف البطولات (11 هدف و3 تمريرات حاسمة).