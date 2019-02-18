الامارات | ليفربول يرد بجملة واحدة في صفقة "محمد صلاح ويوفنتوس"

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرد بجملة واحدة في صفقة "محمد صلاح ويوفنتوس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية على أول تعليق من نادي ليفربول الإنجليزي، فيما يخص التقارير المتداولة عن صفقة محتملة لرحيل النجم المصري محمد صلاح، إلى يوفنتوس، وكانت تقارير صحافية قد أشارت في وقت سابق أن النادي الإيطالي قد يغري الفريق الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى جانب 50 مليون يورو، مقابل الحصول على هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أفريقيا لمرتين على التوالي.

وردا على سؤال الصحيفة البريطانية، فيما إذا كان نادي ليفربول قلقا من خسارة أفضل لاعبيه، فإن النادي قال: "ببساطة لا"، وقال مسؤول في ليفربول للصحيفة البريطانية، بجملة واحدة: " ليفربول لم يعد يبيع اللاعبين". وأشار إلى أن المدير الفني للفريق يورغن كلوب جعل "الآنفيلد" الوجهة الأخيرة وليست نقطة انطلاق فقط إلى أندية أخرى.

فكل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو قد وقعوا عقودا رسمية طويلة الأمد، سيستمرون بموجبها في ليفربول حتى 2023، وشدد المصدر الذي تحدثت إليه الصحيفة البريطانية بأن نادي ليفربول بإمكانه الآن رفض أي عروض تقدم إليه، خاصة بعد الإعلان عن أرباح بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، أوردت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن كلوب قرر عدم الحديث بشأن مقايضة صلاح مع ديبالا، مفضلا عدم التعاطي مع الموضوع والتركيز مع صلاح وزملائه من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب حوالي 30 عاما، والمضي قدما في دوري أبطال أوروبا.



