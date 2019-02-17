انت الان تتابع مفاجأة جديدة.. مباريات كأس مصر بدون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بالاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات الأخيرة على مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز، ومؤجلات مسابقة كأس مصر في ضوء غلق بعض الملاعب بمناسبة تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي إلى بطولة الأندية الأفريقية، كما أشارت إلى إعلان مقبل عن باقي الجدول بعد معرفة موقف الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية. وفجرت اللجنة مفاجأة جديدة بعدما أعلنت أيضًا أن مباريات مسابقة كأس مصر ستقام بدون جمهور بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة كبيرة بين بيراميدز والأهلي واتحاد الكرة بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز رفضه خوض لقاء فريقه أمام الأهلي في الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز والتي كان نمحددًا لها 28 فبراير الجاري، قبل أن يخوض الأخير مواجهته أمام الزمالك المؤجلة من الدور الأول