شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 روبين: إستاد أنفيلد هو "دابتي السوداء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف جناح بايرن ميونخ آرين روبين أنفيلد بأنه "أسوأ إستاد" قبل أن يحل فريقه ضيفاً على ليفربول في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غد الثلاثاء.

ويحتفظ اللاعب الهولندي بذكريات سيئة في ملعب ليفربول بعد أن خرج فريقه السابق تشيلسي من البطولة الأوروبية مرتين هناك في 2005 و2007 ومع ريال مدريد في 2009.

وقال اللاعب البالغ عمره 35 عاماً لصحيفة الجارديان: "أعتقد أن أسوأ إستاد بالنسبة لي هو إستاد ليفربول".

ووصف روبين، الذي يكافح للتعافي من إصابة أعلى الفخذ قبل المواجهة، ليفربول بأنه "فريق مقاتل" لكن خلال فترته مع تشيلسي لم يعتبره أبداً مرشحاً لنيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن هذه الرؤية تغيرت مع المدرب الحالي يورغن كلوب إذ يتساوى ليفربول في رصيد النقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب ولديه مباراة مؤجلة.

وأضاف روبين: "رؤيتي تغيرت تجاه الفريق، المدرب يقوم بعمل رائع، وصل لنهائي دوري الأبطال في العام الماضي والآن يتصدر الدوري، لم يتوج باللقب منذ وقت طويل والآن يتمسك بالحلم".

تلفزيون إيران يمنع جمهوره من مشاهدة مباراة لبايرن بسبب "أنثى"

لم يتمكن محبو الدوري الألماني في إيران، من متابعة مباراة البطل بايرن ميونخ، يوم الجمعة، بعد قرار التلفزيون إلغاء بث اللقاء لأنه أقيم بإدارة تحكيمية لإمرأة.

ووفقاً لصحيفة بيلد الألمانية، فإن قناة إيريب الإيرانية التابعة للحكومة، قررت عدم بث مواجهة بايرن ميونخ وأوجسبرج في الدوري الألماني، بعد أن كان مقرراً نقلها وفقاً لجدول برامج القناة.

وجاء قرار التلفزيون الإيراني بعد أن اكتشف المسؤولون أن حكم اللقاء هي الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، المرأة الوحيدة التي تحكم في الـ"بوندسليغا".

وأصبحت شتاينهاوس (39 عاماً) أول إمرأة تدير لقاء في دوري الدرجة الأولى بألمانيا في سبتمبر (أيلول) 2017، ومنذ ذلك الحين، قادت عدداً من مباريات البطولة، ولاقى أداؤها ردود فعل إيجابية من خبراء كرة القدم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تطبق فيها الحكومة الإيرانية شروطاً "متشددة" في بث الأحداث الرياضة، إذ سبق للتلفزيون تجاهل نقل فعاليات رياضية نسائية، كما قام بتغيير شعارات بعض الأندية الأوروبية ذات الرموز "المرفوضة".