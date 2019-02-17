لوتسنكو يفوز بالمرحلة الثانية من طواف عمان وكريستوف يحتفظ بالصدارة

اسماء السيد - أحرز الكازاخستاني أليكسي لوتسنكو، بطل العام الماضي، لقب المرحلة الثانية من طواف عمان الدولي للدراجات الهوائية الأحد، بينما احتفظ النروجي ألكسندر كريستوف المتوج في المرحلة الأولى، بالقميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام.

وبعد مرحلة امتدت على مسافة 156,5 كلم انطلقت من أمام الخيالة السلطانية في ولاية السيب وانتهت عند تقاطع البستان في مسقط، عبر لوتسنكو خط النهاية متقدما بفارق ثلاث ثوان على كريستوف، وبالفارق نفسه على الجنوب إفريقي راين غيبونز.

وقال لوتسنكو دراج فريق أستانة "اليوم هو يوم جميل بالنسبة إلي، وبالنسبة الى فريقي"، مضيفا أن المرحلة سارت "بشكل سريع في الكيلومترات العشرين الأخيرة. فريقي قام بعمل جيد جدا اليوم".

وأوضح الدراج الكازاخستاني أنه تمكن من "التقدم بفارق 20 ثانية في المرتفع الأخير. حالفني الحظ في الكيلومترات الأخيرة بالحفاظ على تقدمي وإنهاء المرحلة في المركز الأول. أنا سعيد جدا".

وعلى عكس المرحلة الأولى التي خيضت بغالبيتها في طرق منبسطة، شهدت مرحلة الأحد بعض المرتفعات القاسية لاسيما في أجزائها الأخيرة.

وقال كريستوف بعد نهاية المرحلة الثانية من أصل ست، "لقد حالفني الحظ. عانيت بشكل كبير. لوتسنكو كان قويا جدا اليوم. فضلت التركيز على المركز الثاني وأنا سعيد جدا بهذه النتيجة".

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية:

1- الكازاخستاني أليكسي لوتسنكو (أستانة) 4.07:19 ساعات

2- النروجي ألكسندر كريستوف (الإمارات) بفارق 3 ثوان

3- الجنوب إفريقي ريان غيبونز (دايمنشن داتا) التوقيت ذاته

4- الإيطالي يوري فيلوسي (دلكو مرسيليا) التوقيت ذاته

5- البلجيكي أوليفر نايسن (لا مونديال) التوقيت ذاته

الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

1- النروجي ألكسندر كريستوف (الإمارات) 7.01:56 ساعات

2- الكازاخستاني أليكسي لوتسنكو (أستانة) بفارق 3 ثوان

3- الجنوب إفريقي ريان غيبونز (دايمنشن داتا) بفارق 12 ثانية

4- الفرنسي كليمان فنتوريني (لا مونديال) بفارق 16 ثانية

5- الإيطالي يوري فيلوسي (دلكو مرسيليا) بفارق 16 ث