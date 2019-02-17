رياضة | لينكر يعلق على سقوط ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لينكر يعلق على سقوط ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جاري لينكر، لاعب فريق برشلونة على خسارة ريال مدريد أمام جيرونا في بطولة الدوري الإسباني، مبديًا سعادته بسقوط النادي الملكي.

ريال مدريد سقط على ملعبه أمام جيرونا بنتيجة 2\1، في إطار مباريات الجولة الـ24، من عمر بطولة الدوري الإسباني، ظهر اليوم السبت.

وقال جاري لينكر عقب المباراة: ريال مدريد خسر على أرضه أمام جيرونا، هذا يعني أن سيحتفظ بلقبه، كم هو رائع.

ريال مدريد أصبح في المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، حيث يبتعد عن برشلونة بفارق 9 نقاط، قبل نهاية الدوري الإسباني بـ14 جولة فقط.