شكرا لقرائتكم أتلتيكو يستعيد الوصافة موقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 08:36

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا لكنه مهم جدا على مضيفه رايو فايكانو 1- صفر في «دربي» العاصمة الصغير على ملعب فايكاس، واستعاد المركز الثاني موقتا السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف بتسديدة أكروباتية ارتطمت بمدافع وخدعت الحاري المقدوني ستولي ديميتريفسكي (74)، مسجلا هدف الثاني عشر في الليغا والتاسع في آخر 11 مباراة في مختلف المسابقات.

ورفع اتلتيكو رصيده الى 47 نقطة، وتقدم بفارق نقطتين على جاره ريال مدريد الذي يستضيف غدا جيرونا، فيما وقف رصيد رايو فايكانو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر الذي يكون صاحبه في نهاية الموسم أول الهابطين الى الدرجة الثانية. وكان أتلتيكو بأمس الحاجة الى الفوز لاستعادة الثقة بعد خسارتين متتاليتين أمام ريال بيتيس (صفر-1) وريال (1-3) قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي الاربعاء المقبل .