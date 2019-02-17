شكرا لقرائتكم انتخاب حمودي رئيساً للأولمبية العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 21:53

أعيد انتخاب الحارس الدولي السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم رعد حمودي رئيسا للجنة الاولمبية العراقية للمرة الثالثة على التوالي أمس (السبت) في انتخابات المكتب التنفيذي للجنة التي طالبت الحكومة العراقية بتأجيلها.



وحصل حمودي على (28 صوتا) في الانتخابات التي شارك فيها 29 عضوا من الهيئة العامة التي يبلغ عدد أعضائها (34) بعد غياب ممثلي خمسة اتحادات رياضية عن الاجتماع الانتخابي.

واشرف على انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية ممثلا المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الأولمبية الدولية حيدر فرمان وعبد الهادي محمد، وكان رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي (65 عاما) انتخب لهذا المنصب اول مرة عام 2009.

وسبقت هذه الانتخابات عاصفة من الجدل الحكومي مع المؤسسة الرياضية عندما طلبت الحكومة العراقية تأجيل الانتخابات وتشكيل إدارة مؤقتة لحين تشريع قوانين جديدة للجنة الأولمبية العراقية، اذ تصر الحكومة أنها من الكيانات المنحلة بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق في نيسان (ابريل) عام 2003.

لكن اللجنة الأولمبية العراقية أصرت على إجراء هذه الانتخابات متسلحة برفض نظيرتها الدولية تأجيلها ورفض مقترح تشكيل هيئة موقتة، وقال حمودي بعد فوزه لولاية ثالثة رئيسا للجنة الأولمبية العراقية «نأمل ان تكون الفترة المقبلة هي الأفضل بالنسبة للرياضة العراقية، صحيح هناك تحد كبير لكن نسعى لتخطيه»، وحول الإصرار والمضي بإقامة الانتخابات على رغم رغبة الحكومة العراقية تأجيلها أوضح حمودي «هناك من يريد ان يؤسس لمفهوم خاطئ أساسه هش مفاده أننا نتحدى الحكومة في اقامة الانتخابات وهذا ما لا نرضاه مطلقا».