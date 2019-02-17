انت الان تتابع جيرونا يُسقط ريال مدريد في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

خسر فريق ريال مدريد من نظيره جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الأحد في اطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز. افتتح فريق ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق كاسيميرو لاعب خط وسط المرينجي، أعقبها محاولات من فريق جيرونا لإدراك التعادل لكنه لم ينجح في ذلك خلال الشوط الأول. في الشوط الثاني من المباراة تمكن كريستيان ستواني لاعب فريق جيرونا من إدراك هدف التعادل من ضربة جزاء احتسبها جييرمو كوادرا فرنانديز حكم اللقاء في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

وتواصلت محاولات فريق جيرونا لتسجيل الهدف الثاني في شباك الدولي البلجيكي كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد وبالفعل نجح كريستيان بورتوجيس لاعب جيرونا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من زمن المباراة. وشهدت المباراة إشهار حكم اللقاء جييرمو كوادرا فرنانديز البطاقة الحمراء في وجه سيرجيو راموس مدافع الريال