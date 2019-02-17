شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيم باتحاد الكرة تقرر إيقاف رئيس الزمالك 3 أشهر وتغريمه 100 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة القيم باتحاد الكرة، برئاسة المستشار محمد عبده، إيقاف رئيس نادى الزمالك لمدة 3 أشهر ومنعه من حضور أي أحداث رياضية تابعة للاتحاد، بالإضافة لتغريمه 100 ألف جنيه.

وجاء قرار لجنة القيم باتحاد الكرة بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ضد رئيس نادي الزمالك، والتي تم فيها اتهامه بالسب والقذف، وتقديم مذكرات ومقاطع فيديو خاصة بهذه الأحداث.

وقامت لجنة القيم بالجبلاية بمشاهدة مقاطع الفيديو المقدمة من النادى الأهلي والاستماع لأقوال المستشار القانوني للقلعة الحمراء وكانت هناك جلسة يوم 10 فبراير الجاري لرئيس الزمالك ولم يحضر، وبالتالي تم إصدار القرار عقب جلسة اللجنة.