شكرا لقرائتكم اسبوع مشتعل ينتظر الدورى الممتاز فى إبريل .. الزمالك فى مفرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن مواعيد بطولتى الدورى والكأس الجديدة والتى كشفت عن إسبوع مشتعل للبطولة الأشهر بالوطن العربى وذلك خلال شهر إبريل المقبل.

وأوضح الجدول المعلن على الموقع الرسمى لاتحاد الكرة عن مواجهتين ناريتين يوم 18 إبريل الأولى بين الإسماعيلي صاحب الأرض والزمالك فى تمام الخامسة مساءًا يليها المباراة الأزمة بين الأهلى وبيراميدز والتى ستقام فى تمام الساعة الثامنة مساءًا.

وبعد أربع أيام فقط وبينما الجميع يتنفس من المواجهتين السابقتين سيحل الزمالك ضيف على بيراميدز مجددًا يوم 22 إبريل بينما سيلتقى الأهلى نظيره المصرى.

ويسبق مباراتى الزماك مباراتين ناريتين أخرتين يث سيلتقى غريمه التقليدى النادى الأهلى يوم 30 مارس، قبل أن يواجه بعدها سموحة 3 ابريل.

وأصبح نادى الزمالك أمام مفرمة قاسية من المباريات الصعبة التى سيواجهها على التوالى والتى جاءت كالتالي..



الجولة النار فى الدورى الممتاز

الزمالك والأهلى - 30 مارس - ملعب برج العرب

الزمالك وسموحة - 3 ابريل - ملعب بتروسبورت

الاسماعيلي والزملك - 18 ابريل - لم يحدد الملعب

بيراميدز والزمالك - 22 ابريل - ملعب الدفاع الجوى