رياضة | سولاري بعد خسارة ريال مدريد: "إنه عار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري بعد خسارة ريال مدريد: "إنه عار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الارجنتيني سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بعد الخسارة اليوم من جيرونا بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

وقال سولاري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: لقد سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، حيث كنا قد أحرزنا هدف و كان من الممكن ان نسجل المزيد من الاهداف. وفي الشوط الثاني هم الذين هاجموا بقوة أكبر.

واضاف: من العار أننا نخسر نقاطًا بعد مجيئنا من مباريات جيدة وبعد فوز المنافسين المباشرين بألعابهم ، يجب علينا الآن الفوز مرة أخرى.

وتابع: سنستمر في القتال من أجل المسابقات الثلاث ، جميع المباريات صعبة ، علينا أن نواصل المحاولة للفوز لتقليص الفارق، الدوري لم يضيع على الإطلاق. سنواصل القتال على جميع الجبهات.

وواصل: والحديث عن فرضيات سابقة أو مستقبلية ليس عملاً يمكننا القيام به ، ونحن نتنافس دائمًا ، ثم نفكر فيما إذا كان بإمكاننا فعل شيء آخر ، ولكن أيضًا عندما نفوز.

واختتم تصريحاته قائلا: الاستنزاف ليس بدنياً فقط ، بل يتعلق أيضًا بالتركيز وعوامل أخرى ذهنية، فنحن نأتي من الكثير من المباريات الصعبة التي تغلبنا عليها ، ومن المحتمل أن يكون ذلك أثره في الشوط الثاني.