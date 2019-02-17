شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الأسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام جيرونا والان مع التفاصيل
وفقد الفريق الملكي فرصة مواصلة برشلونة المتصدر، بعدما هبط للمركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن الفريق الكتالوني متصدر الليجا.
بينما حل إشبيلية رابعا برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن خيتافي صاحب المركز الخامس.
وتقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 24 بين فالنسيا وأسبانيول، فياريال أمام إشبيلية وريال بيتيس في مواجهة ديبورتيفو ألافيس.
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