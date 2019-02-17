شكرا لقرائتكم خبر عن فاسكيز: ريال مدريد لا يموت والان مع التفاصيل

الخليج 365- يؤمن الأسباني لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد بقدرة فريقه على المنافسة في جميع البطولات هذا الموسم.

وتعرض ريال مدريد لخسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام نظيره جيرونا في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

وقال فاسكيز في تصريحات بعد المباراة، "علينا ان نستمر بالعمل والقتال، نريد الفوز بجميع البطولات، الليجا لم تنتهي وريال مدريد لا يموت".

وتابع، "لقد أرهقنا بكثرة المباريات هذا الشهر، ولكن هذا ليس عذر، لقد أخطأنا بعدم تسجيل هدف ثاني وانهاء المباراة وجيرونا قاتلوا على المباراة وفريقنا عانى".

وأتم الأسباني،" لا يوجد فريق أساسي و بديل هنا، نحن جميعاً ريال مدريد، سنقوم بانتقاد ذاتي، الان يجب علينا ان نأخذ قسطاً من الراحة".

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن برشلونة المتصدر.