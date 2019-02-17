شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري: الخسارة أمام جيرونا "عار" والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أن فريقه سيواصل القتال في مسابقة الدوري الأسباني بالرغم من الخسارة أمام جيرونا 2 - 1 في المباراة التي أقيمت بالجولة 24 من الليجا.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي للمباراة، "الدوري لم يضيع على الإطلاق، سنواصل القتال على جميع الجبهات".

وتابع، "سنستمر في القتال من أجل المسابقات الثلاث، جميع المباريات صعبة، علينا أن نواصل المحاولة للفوز لتقليص الفارق".

وأضاف، "من العار، من العار، أننا نخسر نقاطًا بعد مجيئنا من مباريات جيدة وبعد فوز المنافسين المباشرين بألعابهم، يجب علينا الآن الفوز مرة أخرى".

وأوضح الأرجنتيني، " لقد سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، حيث كنا قد أحرزنا هدف و كان من الممكن ان نسجل المزيد من الاهداف، وفي الشوط الثاني هم الذين هاجموا بقوة أكبر".

وواصل مدرب الملكي، "الاستنزاف ليس بدنياً فقط، بل يتعلق أيضًا بالتركيز وعوامل أخرى ذهنية، فنحن نأتي من الكثير من المباريات الصعبة التي تغلبنا عليها ، ومن المحتمل أن يكون ذلك أثره في الشوط الثاني".

وأتم سولاري، " دائماً هناك فرصة لـريال مدريد في الدوري، يجب ان ننهض سريعاً، نحن مازلنا ننافس في كل الثلاث البطولات".