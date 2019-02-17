اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الأحد 17-2-2019

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مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر اليوم الأحد 17-2-2019 يحتل الزمالك المركز الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن بيراميدز الثاني و6 نقاط عن الأهلي الثالث في المسابقة المشتعلة هذا الموسم. بث مباشر مباراة الزمالك وانبي في الدوري (On sport) بدون تقطيع وتلتقون مع موقعة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السادسة مساء يوم غد بتوقيت مصر ، السابعة مساء بتوقيت السعودية الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تذاع مباراة الفارس الأبيض والفريق البترولي عبر قناتي أون سبورت On Sport، وقناة نايل سبورت Nile. بث مباشر مباراة الزمالك وانبي في الدوري (On sport) بدون تقطيع وكانت آخر مواجهات الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس أمام النجوم وفاز الأبيض بهدف أيمن حفني. بث مباشر مباراة الزمالك وانبي في الدوري (On sport) بدون تقطيع أما فريق إنبي بقيادة فنية مصرية لعلي ماهر قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجيت صاحب المركز الأخير. بث مباشر مباراة الزمالك وانبي في الدوري (On sport) بدون تقطيع ترتيب الدوري المصري الممتاز: 1- الزمالك 48 نقطة. 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 42 نقطة 4- مصر المقاصة 31 نقطة. 5- المقاولون العرب 31 نقطة 6- الإنتاج الحربي 31 نقطة. 7- المصري 29 نقطة. 8- الإسماعيلي 27 نقطة. 9- طلائع الجيش 25 نقطة 10- سموحة 25 نقطة 11- حرس الحدود 25 نقطة. 12- الاتحاد 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة. 15- النجوم 21 نقطة. 16- إنبي 21 نقطة. 17- وادي دجلة 20 نقطة. 18- بتروجت 19 نقطة.

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