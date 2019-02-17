اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تعقد أول اجتماع رسمي السبت

هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا (أرشيفية)

كتب - كريم عبد المحسن:

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 برئاسة هاني أبور يدة، أول اجتماعاتها الرسمية، بمقر الجبلاية يوم السبت المقبل، لبحث كل ما تم اتخاذه من خطوات الفترة السابقة والاتفاق على أسلوب العمل مستقبلًا.

وعقدت اللجنة اجتماعًا وديًا أمس السبت في مقر اتحاد الكرة لكنها لم تشهد اتخاذ قرارات رسمية.

والجدير بالذكر أن تشكيل اللجان جاء كالتالي:

مهندس/ شريف سالم، لجنة الإقامة

عبدالمنعم الصاوى، لجنة المتطوعين

محمد كامل، لجنة التسويق

د.محمد سلطان، اللجنة الطبية

لواء يحيى عبدالرحمن، لجنة تطوير الاستادات

لواء شريف فايز، لجنة النظم والمعلومات

كامل أبو على، لجنة الأنشطة السياحية

طارق كمال، لجنة المراسم

تامر غنام، لجنة المالية

أحمد عبدالله، لجنة التدريب والمباريات

أسامة إسماعيل، اللجنة الإعلامية

أحمد الشيخ، لجنة الاتصال الحكومي

لواء حسام ناجي، لجنة الأمن

ياسر فتحى، اللجنة القانونية