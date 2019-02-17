عمرو وردة يتحدث عن سبب عودته لأتروميتوس

أكد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني سعادته بالعودة إلى فريقه السابق، وأنه لم يكن سعيدًا بوضعه مع باوك بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية.
وقال وردة في تصريحات صحفية "كنت متوترًا للغاية مع باوك، كيف للاعبحصل على أفضل لاعب أجنبي بالدوري اليوناني ألا يشارك بصفة أساسية مع الفريق؟ كما ذهبت إلى كأس العالم وكل ذلك بفضل أتروميتوس".
وأضاف "وضعي في باوك؟ كنت متوترًا ولَم أكن في حالتي المثالية معهم، الأن أنا في أتروميتوس والمدرب ساعدني وساندني بشكل كبير، وعليه سجلت اليوم وأتطلع للأفضل في القادم".
يذكر أن وردة قد أنضم إلى أتروميتوس قادمًا من باوك، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بالصيف.
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