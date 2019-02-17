رياضة | موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري اليوم الأحد 17/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري اليوم الأحد 17/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق الزمالك مباراة من العيار الثقيل ضد إنبي مساء اليوم الأحد والموافق 17/2/2019 في إطار الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الزمالك مع إنبي في الدوري المصري اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة الزمالك مع إنبي في الدوري المصري مذاعة عبر قناة أون سبورت بصوت حاتم بطيشة بجانب البث المباشر على قناة النيل للرياضة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة خاضها حيث فاز 15 وتعادل 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

أمام فريق إنبي يتواجد حاليا بالمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة حيث لعب 21 مباراة وفاز 4 لقاءات وتعادل 9 وخسر 8 مباريات.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة إنبي مع الزمالك بالدوري في الأسبوع 22 عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجانا.